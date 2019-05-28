Эксперты оценили планы Украины по Керченскому проливу

«Пока Украина стоит на позициях прежнего руководства и отрицает геополитическую реальность, вряд ли возможно движение вперед», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, комментируя слова замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о намерении Киева добиваться международного статуса Керченского пролива и при этом не разрывать соглашение с Россией.

По мнению эксперта информационного агентства «Морские вести России» Михаила Войтенко, присвоение международного статуса Керченскому проливу в нынешних условиях невозможно, а для того, чтобы оно стало возможным – нужно согласие обеих сторон.

«Тогда нужно разрывать старый договор и делать новый. Это требует изменения статуса Азовского моря и Керченского пролива, а пока что обе стороны считают Азовское море своими внутренними водами. Вряд ли Россия пойдет на такое соглашение, потому что это повлечет негативные для нее последствия – иностранные корабли смогут свободно заходить в Азовское море», – сказал Войтенко газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, оценивая позицию Елены Зеркаль, заявил, что в этом вопросе должны разбираться юристы с учетом геополитической ситуации.

«Однако нет сомнений, что после изменения статуса Крыма поменялся и статус Керченского пролива. Это уже пролив, который проходит по территории России. Азовское море – другое дело, оно относится к обоим государствам», – отметил сенатор.

Косачев добавил, что до тех пор, пока не будет найдена юридическая развязка, которую согласуют стороны, никаким явочным путем Украина не должна утверждать свои правила поведения в регионе. «Эти правила Киеву известны, проход через Керченский пролив не ограничивается ничем, кроме соблюдения законного порядка в соответствии с требованиями России и международного права», – заключил парламентарий.

Ранее замглавы МИД страны Елена Зеркаль выступила с противоречивым заявлением. Она сообщила, что Украина намерена добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса и в то же время не разрывать договор с Россией, согласно которому Азовское море и Керченский пролив — внутренние воды РФ и Украины. По мнению украинской стороны, это позволит «снять многие вопросы», включая «вопрос правовой неопределенности». «И вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего», – сказала она.

Россия не раз указывала, что по смыслу Конвенции ООН по морскому праву пролив никогда не являлся международным.

Напомним, ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу.

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у трибунала нет соответствующей юрисдикции.

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