Названа причина крушения самолета с главой совета директоров S7 Group

Пилот бизнес-джета, потерпевшего крушение в марте возле аэропорта Эгельсбах в Германии, потерял управление, следует из предварительного отчета Федерального управления расследования авиационных происшествий.

В документе указывается, что «во время захода на посадку самолет снизился до высоты, при которой невозможно контролировать полет, врезался в землю и загорелся», передает ТАСС.

В отчете также содержатся данные радаров, показания диспетчеров и свидетелей катастрофы.

Во время крушения в вышке командно-диспетчерского пункта находилось три человека. Они наблюдали, как самолет приближался к взлетно- посадочной полосе по диагонали.

Два свидетеля, которые были в аэропорту неподалеку от вышки, видели, как самолет совершал левосторонний разворот с углом крена около 30-45 градусов.

Напомним, 31 марта рядом с аэропортом «Эгельсбах» в Германии разбился бизнес-джет, принадлежавший российской авиакомпании «Глобус». На борту находились три человека, одной из пассажиров являлась супруга основателя компании S7 Наталия Филева – глава совета директоров S7 Group.

Позже стало известно, что частному самолету уже приходилось совершать аварийную посадку несколько лет назад.

По факту крушения воздушного судна Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело.