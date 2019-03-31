Совладелица авиакомпании S7 Филева погибла в Германии

Российский предприниматель Наталья Филева, жена основателя S7 Владислава Филева, разбилась на самолете в Германии, пишут российские СМИ.

Акционер S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе, передает ТАСС.

Первоначально сообщалось и о гибели самого Филева, писал РБК со ссылкой на два источника. Однако позднее выяснилось, что в самолете его не было.

Как сообщил РИА «Новости» источник в полиции города, россияне погибли при крушении малогабаритного самолета близ аэропорта «Эгельсбах» в немецкой федеральной земле Гессен. На борту, помимо двух российских граждан, находился пилот. Крушение произошло около 15.30 (17.30 мск), самолет Epic прибыл из Канн (Франция).

Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей.

Идентификация жертв трагедии ожидается на следующей неделе.

Владислав Филев родился в 1963 году в Южно-Сахалинске. В 1985-1993 годах служил в Ракетных войсках стратегического назначения в должности военного инженера. Уволился из Вооруженных сил в 1992-м после автокатастрофы.

С 1993 по 1996 год работал заместителем директора завода ЗАО «Металлист», в апреле 1996 года возглавил совет директоров инвестиционной компании «Еврофинансы-Новосибирск», в октябре того же года стал замдиректора ОАО «БогучанГЭСстрой».

В 1998 году стал гендиректором авиакомпании «Сибирь». С 12 мая 2009 года назначен генеральным директором ЗАО «Группа компаний С7».

У четы Филевых – трое детей.