В России возбудили дело после гибели Филевой в авиакатастрофе в Германии

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения частного самолета Epic LT, принадлежавшего российской авиакомпании «Глобус».

Уголовное производство открыто по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщается на сайте ведомства.

В следственном управлении подчеркивают, что расследование будет проходить в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и нормами международного права.

Бизнес-джет Epic разбился в воскресенье при посадке в немецком аэропорту Эгельсбах. На борту лайнера находились трое россиян, в том числе 55-летняя председатель совета директоров авиакомпании S7 Group Наталия Филева и ее отец. Все они погибли.

Наиболее вероятным виновником катастрофы считают пилота самолета.

В генконсульстве России в Бонне заявили, что личности погибших в результате крушения самолета еще официально не установлены.