В России возбудили дело после гибели Филевой в авиакатастрофе в Германии

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1 апреля, понедельник | Последнее обновление — 20:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Американские бомбардировщики вновь замечены у границ России
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Россияне надувают кредитный пузырь
США используют крымских татар для новой атаки на Россию
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
После первого тура выборов на Украине несчастны все
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот он, наглядный печальный пример, как превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. Подробности...
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Дворовые игры спасут мир от петли на шее
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность. Подробности...
Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким
Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
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Роль Берии в истории
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Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух
Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводеПодробности...
Путину в Киргизии подарили коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собакПодробности...
Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» ОвечкинаПодробности...
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