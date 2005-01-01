Авиавласти Германии выдвинули версию крушения самолета с россиянкой Филевой

Представитель Германской службы безопасности полетов (ДФС) высказал предположение касательно того, что могло привести к крушению близ аэропорта «Эгельсбах» частного самолета Epic, на борту которого могли находиться двое россиян, в том числе председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.

Представитель Германской службы безопасности полетов сообщил, что самолет марки Epic следовал из Канн в аэропорт Эгельсбах и «упал непосредственно перед посадкой», передает ТАСС.

При этом, по его словам, в момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС. Это является обычной процедурой, добавил представитель Германской службы безопасности полетов.

По словам представителя ДФС, в 15.22 пилот взял под свою ответственность управление самолетом, чтобы сообщить о посадке в аэропорт. Авария произошла, предположительно, в 15.27 по местному времени.

«Что привело к трагедии, не знаю точно, но могу предположить, что, возможно, во время поворота пилот потерял по какой-то причине контроль над самолетом», – сказал представитель Германской службы безопасности полетов.

По его словам, ДФС пока не может подтвердить, что погибли россияне. «Мы пока не знаем, сколько пассажиров было на борту, и [не можем], по крайней мере, подтвердить [какое-либо число]», – отметил представитель ведомства.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Федеральное управление расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) начало расследование крушения.

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Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева. В 2018 году Наталия Филева занимала четвертую строчку в рейтинге богатейших женщин России Forbes. Издание оценило ее состояние в 600 млн долларов.