Личности погибших при крушении самолета в Германии официально не установлены

В генконсульстве России в Бонне заявили, что личности погибших в результате крушения самолета около аэропорта Франкфурт-Эгельсбах еще не установлены.

Власти Германии предполагают, что жертвами катастрофы являются трое граждан России, сообщает ТАСС.

«В полиции исходят из того, что, предположительно, погибли трое российских граждан. Но подтверждения пока нет, личности еще не установлены», – отметили в генконсульстве.

Отмечается, что российские власти поддерживают контакт с правоохранительными органами Германии.

Напомним, в воскресенье при посадке в немецком аэропорту Эгельсбах разбился бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус». На его борту находились трое россиян, в том числе 55-летняя председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева и ее отец. Все они погибли.

Наиболее вероятным виновником катастрофы считают пилота самолета. В межгосударственном авиационном комитете заявили, что на разбившемся самолете могут отсутствовать черные ящики.

В 2018 году Наталия Филева занимала четвертую строчку в рейтинге богатейших женщин России Forbes. Издание оценило ее состояние в 600 млн долларов.

Гибель Наталии Филевой назвали огромной утратой для России.