Гибель Натальи Филевой назвали огромной утратой для России

«Это огромная утрата не только для авиакомпании S7, но и для всей авиационной отрасли страны, я бы даже сказал для всего российского государства», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя гибель в авиакатастрофе председателя совета директоров S7 Group Натальи Филевой.

Помимо вклада в собственную авиакомпанию Филева вносила большой вклад в развитие гражданской авиации в целом, являясь руководителем комиссии по авиационному транспорту и инфраструктуре Российского союза промышленников и предпринимателей, подчеркнул Гусаров. По словам эксперта, на базе этой комиссии разрабатывались новые стандарты для авиаотрасли, а также предлагалось большое количество инициатив для правительства.

«Она делала очень многое для того, чтобы голос бизнеса услышали в правительстве, и приносила в этом смысле огромную пользу. Это была очень энергичная женщина с демократичными взглядами на жизнь, на рыночную экономику и на свободу предпринимательства; этот человек еще мог бы принести стране гигантскую пользу», – отметил Гусаров.

Формально, по словам эксперта, для авиакомпании S7 ничего не изменится – как она работала, так и будет работать, однако гибель Филевой может сказаться на дальнейших планах ее супруга – совладельца компании, считает собеседник.

«Они были настолько гармоничной парой, что кажется это невозможно пережить. Весь успех S7 – это их тандем: семейный и профессиональный. Они великолепно друг друга дополняли, но будем надеяться, что он преодолеет эту утрату и его планы по развитию компании будут реализовываться и дальше», – заметил Гусаров.

«S7 руководят очень грамотные специалисты, у них великолепная команда, и я надеюсь, что все будет хорошо», – добавил он.

По словам эксперта, гибель Натальи Филевой является для него личной потерей – с погибшей его связывали долгие годы сотрудничества и общения.

«Я буквально вчера прилетел из Германии авиакомпанией S7. Задержись я там хоть на сутки, то уже был бы на месте катастрофы. Все бы бросил, прыгнул в машину и был бы там. Она была потрясающим человеком, я сейчас пребываю в шоке», – признался собеседник.

Напомним, российский предприниматель Наталья Филева, жена основателя S7 Владислава Филева, разбилась на частном самолете в Германии.

Авиавласти Германии выдвинули версию крушения частного самолета Epic, на борту которого могли находиться двое россиян, в том числе председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.