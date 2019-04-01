На разбившемся самолете Филевой могут отсутствовать черные ящики

Бортовых самописцев может не оказаться на разбившемся в Германии частном самолете Epic LT, при крушении которого погибли председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева и ее отец, сообщил первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Зайко.

«Данный вид самолета может быть не оборудован бортовыми самописцами», – приводит его слова ТАСС.

Зайко уточнил, что для самолетов авиации общего назначения такого обязательного требования нет.

Германские власти пока не сообщали об обнаружении черных ящиков, добавил он. По его словам, МАК получил от германских авиационных властей уведомление об авиакатастрофе, никаких других документов не передавалось.

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет



Представитель Германской службы безопасности полетов (DFS) назвал пилота самолета Андрея Дикуна наиболее вероятным виновником катастрофы. Не исключается, что он мог потерять контроль над машиной во время выполнения маневра поворота, пишет «Ридус».

Бизнес-джет марки EPIC авиакомпании «Глобус» следовал из Канн в аэропорт Эгельсбах в 22 км от Франкфурта-на-Майне и упал непосредственно перед посадкой в 15.27 по местному времени.

Накануне СМИ сообщили сперва о гибели ее мужа Владислава Филева, однако затем выяснилось, что жертвами катастрофы стали двое россиян, среди которых была его супруга.

В 2018 году Наталия Филева занимала четвертую строчку в рейтинге богатейших женщин России Forbes. Издание оценило ее состояние в 600 млн долларов.