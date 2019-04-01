Разбившийся самолет Филевой оказался проблемным

Частный самолет Epic LT, в результате крушения которого в Германии погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, уже совершал аварийную посадку несколько лет назад.

По информации Forbes, бизнес-джет попал в авиапроисшествие четыре года назад, когда за штурвалом был муж Филевой. В 2015 году самолет совершил аварийную посадку в московском Домодедово, приземление произошло с неисправной стойкой шасси. Одна из взлетно-посадочных полос была заблокирована.

Кроме супругов Филевых в самолете находился инструктор. В тот день они возвращались из Чехии, где у Владислава Филева была командировка.

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Бизнес-джет в результате пострадал незначительно, а Филев и инструктор «отделались легким испугом», сообщал тогда «Коммерсант».

Напомним, в воскресенье при посадке в немецком аэропорту Эгельсбах разбился бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус». На его борту находились трое россиян, в том числе 55-летняя предпринимательница Наталия Филева и ее отец. Все они погибли. Наиболее вероятным виновником катастрофы считают пилота самолета.

В 2018 году Наталия Филева занимала четвертую строчку в рейтинге богатейших женщин России Forbes. Издание оценило ее состояние в 600 млн долларов.

Гибель Наталии Филевой назвали огромной утратой для России.