Ургант оценил итоги спецвыпуска «Голос. Дети»

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего телешоу «Вечерний Ургант» прокомментировал итоги спецвыпуска «Голос. Дети».

«Прекрасная все-таки нота. На доброй ноте завершилась история с итогами шоу «Голос. Дети», – заявил Ургант, отметив, что в ходе выпуска кипели «недетские» страсти.

Он также положительно оценил решение объявить победителями проекта всех финалистов, передает РИА «Новости».

«Победили все», – сказал он.

Напомним, итоги шоу «Голос. Дети» вызывали широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Зрители усомнились в достоверности результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы.

Первый канал начал проверку результатов, а после аннулировал их, так как выяснилось, что на голосование было оказано внешнее воздействие.

Стало известно, что сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее – ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

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