Детский «Голос» показал мощь гражданского протеста России

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16 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-богоносец» – это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...
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Иммунитет против «хорового сноса заборов»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Люди могут спорить и активно протестовать против строительства храмов, памятников Сталину или пенсионной реформы. Однако вся эта общественно-политическая жизнь стоит на железобетонном основании – все должно быть по закону. Подробности...
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Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
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            Детский «Голос» показал мощь гражданского протеста России

            Кто бы ни стоял за фальсификациями в пользу Микеллы, сама она к этому непричастна    16 мая 2019, 22:13
            Фото: The Voice Kids Russia/Youtube
            Текст: Игорь Полежаев

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            Расследование показало, что зрительское голосование в финале шоу «Голос. Дети» было сфальсифицировано. Первый канал отменил итоги конкурса, и скандал, ставший поистине национальным, теперь будет оформлен в виде другого шоу – шоу о восстановленной справедливости. Остается понять, почему российские зрители не смогли смириться с «победой» Микеллы Абрамовой.

            «Мы в шоке! Не верится просто», – воскликнула Гульмира Алибек, мать конкурсанта из Казахстана Максима Ержана, занявшего в финале шоу «Голос. Дети» второе место. Так она прокомментировала аннулирование результатов голосования. Директор певицы Алсу от комментариев отказался.

            Решение о пересмотре итогов конкурса Первый канал принял после того, как расследование компании Group-IB выявило массовую автоматизированную отправку СМС в пользу дочери певицы Алсу – Микеллы Абрамовой. Накрутка голосов происходила более «топорно», чем в случае с военным заводом, но все СМС были оплачены (собранные таким способом средства направляются на благотворительность).

            По некоторым данным, отец Микеллы Абрамовой, бизнесмен Ян Абрамов требовал засекретить результаты расследования, ссылаясь на «целенаправленную травлю девочки». Действительно, Микеллу жаль. Негодование, вызванное итогами голосования, которое многим показалось сфальсифицированным, было массовым, а потому зачастую некорректным по отношению к ребенку.

            Искренне возмущенные «жульничеством», «кумовством» и «лоббизмом» люди прошлись не только по таланту, но и по внешности девочки, которая подобного, конечно же, не заслуживала.

            Кто бы ни стоял за фальсификациями в ее пользу (а кто именно стоял, предположить легко), сама Микелла к этому непричастна и искренне радовалась своей (как ей тогда казалось) победе. А если вдруг не искренне, в семье Алсу подрастает гениальная пусть не певица, но актриса.

            Что творится в ее душе теперь, трудно даже представить. В любом случае это болезненный удар для ребенка, которому хотели сделать «подарок», а принесли позор и сетевую ненависть. За то, что справедливость в итоге восторжествовала, Микелле пришлось дорого заплатить.

            Ее пример – другим наука. Эта слезинка ребенка (не важно, чья именно – Абрамовой или Ержана) стала наглядным доводом в пользу того, что побеждать нужно честно – иначе будет хуже.

            В данном случае справедливость не могла не восторжествовать.

            С одной стороны, в полной мере народный характер скандала, расколовшего семейные подряды и поп-престолы (Пугачева с одной стороны, Киркоров с другой), грозил похоронить один из наиболее рейтинговых проектов Первого канала. Теперь же вещатель, напротив, кажется защитником угнетенных и собирает бонусы благодаря беспрецедентному вниманию к уже завершившемуся (как казалось ранее) шоу.

            С другой, в детском песенном конкурсе отразился давно уже сформулированный (но не всеми пока осознанный) запрос российского общества на социальную справедливость – то, что в экономической науке выражают через коэффициент Джини, показывающий степень расслоения общества.

            В советской системе многое решали связи, в российской – деньги. У Абрамовой, в отличие от Ержана, в достатке и того, и другого. Однако нельзя сказать, что проявления «блата» и «мажорства» в РФ ненавидят просто по определению. Недолюбливают – это правда, однако появление «богатых наследников» в элитных вузах, советах директоров крупных компаний или за рулем спортивных автомобилей вызывает глухое раздражение или злую иронию, но не такую истерическую ненависть, которую мы могли наблюдать в случае с «Голосом».

            Частично это объясняется широкой известностью проекта, но только частично. Дело еще и в том, что фальсификаторы покусились на святое. Не только на детство (хотя и на него тоже), но и на веру народа в сказку.

            В Америке такую сказку обычно называют «мечтой». Простой человек долго и честно работает, становясь в конечном счете «хозяином жизни». В свое время американцы пытались объяснить эту свою национальную особенность Никите Хрущеву, прибывшему в США с визитом, но советский лидер американской мечтой не впечатлился, да и не мог. В его случае, как ни крути, «советская мечта» выглядела куда убедительнее, ведь и сам он – пастух из Курской губернии, возглавивший атомную державу. Среди американских бизнесменов позавчерашняя нищета периодически встречается, среди президентов – все-таки нет.

            Наш человек тоже умеет работать долго и тяжело, но в силу отсутствия т. н. протестансткой этики ему ближе концепция сказки, когда Никто становится Всем не через годы труда, а как-то вдруг, сразу. В этом мы близки к населению Латинской Америки, по крайней мере, сказки про ее «золушек», оформленные в виде сериалов дрянного качества, шли в постсоветской России на «ура».

            При этом дети верят в сказку искреннее взрослых, а их право на эту веру готов защищать практически каждый, вплоть до матерых материалистов и принципиальных атеистов. Вера в Деда Мороза – это всего лишь частный случай веры в чудо как таковое, когда вчера ты – серая мышка, а сегодня в золоте и стоишь под светом софитов.

            Важно подчеркнуть: это не тяга к «халяве», поскольку неотъемлемой частью нашего понимания сказки является то, что чудо случается только с хорошими людьми. Скорее это дар небес в ответ на благочестие, то есть речь идет о вполне себе христианском отношении к жизни.

            Шоу «Голос», разумеется, не про благочестие, а про вокал. Способности Максима Ержана очень и очень многим показались значительно более убедительными, чем способности Микеллы. Но то, что у него отобрали сказку в пользу одной из дочерей злой мачехи (если уж рассуждать в понятиях «Золушки»), ранило зрителей особенно сильно. Это было покушение на веру в чудо как на одну из основ русской жизни, закаленную особенно тяжелым для нее XX веком. Простить такое не могли – и не простили.

            Если бы люди не подали голос, Первый канал вряд ли бы инициировал расследование на «Голосе», в конце концов, это конкурс, а в конкурсах недовольные бывают всегда. Но случилось то, что случилось – и со стороны народа это оказалось политическим действием.

            Когда общество ультимативно требует от властей, начальства и других «сильных мира» восстановления справедливости, и добивается своего, это общество называют гражданским. Гражданское общество – неотъемлемая часть по-настоящему справедливого и сильного современного государства.

            Такое общество у нас есть. А значит будет и по-настоящему справедливое современное государство. И это уже совсем не сказка.


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