Зрители посчитали итоги голосования на шоу «Голос. Дети» необъективными

По мнению большинства зрителей ТВ-шоу «Голос. Дети», итоги финального голосования были «скорее необъективными», свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения.

О победе Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, известно 55% россиян. Среди зрителей шоу об этом знает 61%, 39% услышали о ее победе впервые. Среди тех, кто не смотрел или бросил смотреть шоу, о победе Абрамовой слышали 54%, сообщает ВЦИОМ.

Среди тех, кто смотрит или смотрел шоу ранее, и тех, кто знает или слышал о победе Абрамовой в шоу, 61% считает, что оценки были скорее необъективны, и на голосование повлияли другие факторы, а не только качество пения. 26% считают результаты объективными.

Среди тех, кто знает или слышал о победе Абрамовой в шоу, 27% назвали подсчет итогов голосования честным, 40% с ними не согласны.

12% опрошенных призывают проверить результаты голосования, 10% – провести новое, 8% – провести новый финал, 5% выступают против участия в конкурсе «детей известных людей», передает ТАСС.

Шоу «Голос. Дети» смотрит каждый третий опрошенный

Опрос проводился 30 апреля в форме телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошено 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, после того, как в шоу «Голос. Дети» победу одержала дочь певицы Алсу, в соцсетях разгорелся скандал. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы. В настоящее время Первый канал ведет проверку результатов голосования.

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