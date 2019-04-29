Итоги шоу «Голос.Дети» проверит партнер Интерпола

Первый канал сообщил о начале собственного расследования из-за скандальных результатов голосования на шоу «Голос.Дети»; к проверке привечена международная компания Group-IB – партнер Интерпола, специализирующийся на предотвращении кибератак и сложных цифровых расследованиях.

В сообщении на сайте Первого канала говорится, что эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в рамках которого оценят информационную безопасность системы подсчета голосов и проведут технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки с использованием ботов и других методов.

Помимо этого, будут проверены все журналы событий, связанные с процессами выбора победителя.

Гендиректор и основатель компании Илья Сачков отметил, что Group-IB проверит, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта «Голос».

Group-IB является официальным партнером Интерпола, Европола и привлекается киберполициями разных стран к совместным расследованиям и операциям по борьбе с компьютерными, финансовыми, корпоративными преступлениями по всему миру в целях привлечения виновных к ответственности.

В России эксперты этой компании участвовали в раскрытии наиболее сложных и резонансных преступлений, сотрудничали с МВД и ФСБ, Следственным комитетом.

На счету Group-IB более 1 тыс. успешных расследований киберпреступлений по всему миру, из которых свыше 150 особо сложных, завершившихся реальными приговорами.

Напомним, скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и принялись собирать подписи за пересмотр финала проекта.

Телеведущий Дмитрий Нагиев считает, что на итоги финала детского шоу «Голос» могли повлиять люди, которые за деньги звонят с разных номеров по нескольку раз в ходе голосования.

Согласно опубликованным Первым каналом данным, победа Микеллы обошлась ее поклонникам в 7 млн рублей.