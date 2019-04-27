Дочь Алсу победила в конкурсе «Голос. Дети» и получила 1 млн рублей

Победительницей конкурса «Голос. Дети» стала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, сообщают информационные агентства.

Финал транслировался в прямом эфире Первого канала. В результате зрительского СМС-голосования Абрамова победила, набрав 56,5% голосов. Наставником девочки была Светлана Лобода, передает ТАСС.

Победительница получила статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой 1 млн рублей на счету.

Напомним, дочь Алсу вышла в финал, исполнив песню «Герой не моего романа» покойной Юлии Началовой, что разозлило зрителей.

Алсу раскритиковали за то, что поддержка со стороны знаменитой мамы дает преимущество Микелле перед другими участниками конкурса.