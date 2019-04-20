Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова вышла в финал популярного телевизионного шоу «Голос. Дети»; девочка исполнила песню «Герой не моего романа» покойной Юлии Началовой, что разозлило зрителей.

Интернет-пользователей разгневало то, что девочка якобы пытается разжалобить судей и прославиться за счет смерти Началовой.

«Нечестно, очень нечестно, сыграли на трагедии в семье Началовых. Это паршивый, низкий, запрещенный ход, даже костюм розовый подобрали, как у Юлии», – написали в комментариях под выпуском.

«Совершенно нечестно петь песню, специально надавив на чувства людей, именно в такой тяжелый момент после смерти Юлии. Сразу понятно – надавить и разжалобить», – убежден пользователь с ником maschoval.

«Запрещенный прием... Выбилась в финал на жалости зрителей к этой песне и Юле Началовой. Царствие ей небесное. Нечестно. Кощунственно», – пишет tanya_pryahinaa.

По мнению некоторых зрителей, девочка не справилась с песней Началовой.

«Если честно, плохо Микелла спела песню Началовой! Непроникновенно, несердечно, голос постоянно скакал, не держала она его. Складывалось лишь бы допеть и постоянно на вас смотрела, понимая, что поет не очень!» – считает gukovairina1981.

Кроме того, досталось и самой Алсу. По словам ее подписчиков в Instagram, поддержка со стороны знаменитой мамы дает преимущество Микелле перед другими участниками конкурса.

«Алсу, а вам не кажется, что такая поддержка Микеллы звездной мамой не очень честна по отношению к другим участникам?» – спросила gubarevanataliiia.

«Ваша дочь и так будет петь на эстраде, а простым детям не дали шанса», – негодует irkoneva.

«Жаль других участников, а они тоже стараются! Выше пишут, что любая мама поддержит своего ребенка, и это так, но мало у кого 2,1 млн подписчиков. У других шансов совсем нет», – отмечает taishevv.

«Дайте же возможность остальным не менее талантливым и артистичным детям поучаствовать и пройти в финал. Все понимают, что вы продвигаете активно сою дочь», – призывает assole70.

Нашлись и те, кто придерживается противоположного мнения.

«Какое трогательное выступление сегодня было у Микеллы, плакали все, и у меня слезы градом лились. Она спела шикарно, очень красиво, и надо отметить, что, помимо красивого голоса, у девочки есть харизма, изюминка – как хотите называйте, она умеет цеплять зрителя. Конечно, изначально Микелла заинтересовала как дочь моей любимой Алсу, лукавить не буду, но сейчас я на нее смотрю как на отдельного артиста, она интересна сама по себе. Удачи ей», – пишет sovenoksonya.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни.