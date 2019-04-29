В Group-IB рассказали, как будут проверять шоу «Голос.Дети»

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков рассказал газете ВЗГЛЯД, какие задачи стоят перед экспертами во время проверки поставленных под сомнение результатов голосования на шоу «Голос.Дети».

Сачков отметил, что первым делом специалистам предстоит разобраться, можно ли в принципе вмешаться в систему голосования.

«Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта «Голос», то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники, вносить изменения в результаты голосования. Таким образом мы сможем ответить на вопрос: достаточно ли используемая система безопасна, чтоб обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований».

Также, по словам собеседника, эксперты намерены проверить данные звонков и СМС-сообщений на предмет аномальной активности.

«Второй блок задач – проанализировать массив BIG DATA, то есть данные по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов», – рассказал Сачков.

Напомним, Первый канал сообщил о начале собственного расследования из-за скандальных результатов голосования на шоу «Голос.Дети»; к проверке привлечена международная компания Group-IB – партнер Интерпола, специализирующийся на предотвращении кибератак и сложных цифровых расследованиях.

Напомним, скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и принялись собирать подписи за пересмотр финала проекта.