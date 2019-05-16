Group-IB зафиксировала накрутку голосов в пользу дочери Алсу на шоу «Голос.Дети»

Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети», зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

«Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети», – заявили в компании, представившей предварительные итоги расследования.

Там же отметили, что на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 2019-04-26 22:47:31», где 07 – порядковый номер участника, передает РИА «Новости».

Отметим, что под номером 7 в голосовании значилась именно Микелла Абрамова.

По данным компании, всего в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, передает ТАСС.

Представители компании отметили, что все телефонные номера принадлежат одному оператору, в частности, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны, указали в компании.

«Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000», – отмечается в сообщении.

Также в ходе расследования аналитики ранжировали все регионы голосования. Так, один из них продемонстрировал необычно высокую активность сразу после начала голосования.

В компании уточнили, что результаты исследования защищенности системы голосования «Голос. Дети-6» не разглашаются. Расследование завершится до конца мая.

«Все выявленные на данный момент нарушения являются частью комплексной проверки и будут дополнены результатами дальнейшего расследования. Работы со стороны Group-IB продолжаются и будут завершены до конца месяца. Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию. Любая информация о голосовании регионов, опубликованная не от Group-IB и Первого канала, не является действительной», – заключили в компании.

Напомним, ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы. В настоящее время Первый канал ведет проверку результатов голосования.

В апреле сообщалось, что сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее – ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети».