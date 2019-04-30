Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе

Сотрудников завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее – ОАО «Прибор») в Курской области, изготавливающего в том числе и военную продукцию, привлекали для участия в голосовании за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети», подтвердили источники газете ВЗГЛЯД.

По оценкам, около 500 человек собрали и попросили проголосовать, также им оплатили расходы на СМС и выплатили небольшие бонусы, сообщили источники газеты ВЗГЛЯД.

Слухи об участии работников «Прибора» в скандале ранее появились в курских СМИ. Сообщалось, что работникам завода в обязательном порядке было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.

«Процесс жестко контролировался», – сообщали пользователи соцсетей.

Якобы работникам было поручено отправить по 20 СМС в начале и в конце передачи. После этого каждого из них премировали 1 тыс. рублей. Сейчас завод контролируют бизнесмены из Казани.

Ранее «Московский комсомолец» также сообщил, что сотрудников ГК «Авилон», где работают около 11 тыс. человек, массово агитировали голосовать за Микеллу Абрамову в финале их начальники. Также в этом якобы участвовали сотрудники фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (1 тыс. работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тыс. человек).

Первый канал уже сообщил о начале собственного расследования из-за скандала вокруг голосования на шоу «Голос. Дети». К проверке привлечена международная компания Group-IB – партнер Интерпола.

Скандал разгорелся после победы 10-летней Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети». Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и начали собирать подписи за пересмотр финала проекта.