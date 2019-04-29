Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голос. Дети»

«Мои друзья, которые вообще не смотрели «Голос», заведомо отдали голоса Микелле, потому что им нравится Алсу, и попросили своих друзей сделать то же самое», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя возможность «заказа» на победу дочери Алсу.

В результатах голосования продюсер не увидел никакой несправедливости или подтасовки, он объяснил победу Микеллы тем, что преимуществ у публичных людей заведомо больше.

«Индекс популярности дочери известной артистки заведомо выше, и друзей у нее больше. Каждый человек, чей ребенок пошел бы в «Голос», просил бы за него проголосовать, и это нормально», – полагает продюсер.

Пригожин сравнил Микеллу Абрамову с Сергеем Шнуровым.

«На концерт к Шнуру приходят 50 тыс. человек, а к другому артисту тысяча человек. И что? За это Шнуру предъявлять претензии?» – недоумевает собеседник.

Пригожин сообщил, что если бы ему «позвонили родители и попросили проголосовать», то он сделал бы то же самое, отметив, что для него, как для отца, все дети одинаковые.

«Если вам так нравятся исполнители, так голосуйте вы за них! Если бы люди отдали голоса за тех, кого они хотели видеть победителем, то шансов у них было бы больше. Результаты говорят о том, что активное телесмотрение было, но рублем люди не голосовали», – заметил Пригожин.

Отвечая на вопрос о ценности шоу «Голос» для семьи Алсу, собеседник назвал конкурс «просто пиаром и возможностью показать себя».

«Люди популяризируются за счет трансляции на федеральном канале и у них появляется возможность стать известными. У победительницы «Голоса» Дины Гариповой активная музыкальная жизнь? Нет. А Наргиз Закирова не выиграла, но у нее она активная, потому что у нее есть продюсер и музыкальный репертуар. Если Микелла не будет заниматься, не будет стремиться реализовать себя в профессии, то ее победа никому не будет нужна», – успокоил возмущающихся продюсер.

Пригожин также отметил «непедагогичное поведение» Светланы Лободы и Аллы Пугачевой, не позвавших на награждение финалистов Микеллу Абрамову.

«Если вы приглашаете детей, почему вы делите их на победителей и непобедителей. Почему вы не позвали дочку Алсу? Она точно не имеет никакого отношения к победе, она ребенок, ей 10 лет», – возмутился Пригожин.

Максим Галкин и Алла Пугачева, учитывая их популярность, могли бы накануне голосования разместить несколько постов в поддержку их кандидата, считает собеседник.

«Хотите кому-то помочь – помогите. Очень некрасиво выглядят эти приглашения детей, когда Алла над всем стоит, а все остальные – говно. Все влезли в эту лодку и каждый стремится сделать свой хайп на этой волне», – заключил Пригожин.

Напомним, скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и принялись собирать подписи за пересмотр финала проекта.

Первый канал сообщил о том, что итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола.

Певица Алла Пугачева решила утешить детей, которые проиграли в шоу «Голос» дочери Алсу, и сводила их в ресторан.

Ранее Максим Галкин дал обещание после шквала критики из-за победы Микеллы Абрамовой.