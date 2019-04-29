Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голос. Дети»

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29 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:21  |  vz.ru
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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
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Чем для России опасно сокращение военных расходов

Россия выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходамиФото: Виталий Невар/ТАСС
Россия вылетела из первой пятерки стран по расходам на военные нужды, следует из свежего доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). В то время как глобальные траты на оружие ежегодно бьют рекорды, российский оборонный бюджет третий год подряд сокращается. Успела ли Россия качественно перевооружить армию? Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Детский «Голос» как урок элитам

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
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Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
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Русский паспорт все равно лучше

Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия – заметно более благополучная страна, чем некоторые ее соседи: своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы. Подробности...
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            Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голос. Дети»

               29 апреля 2019, 15:02
            Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
            Текст: Мария Трубина

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            «Мои друзья, которые вообще не смотрели «Голос», заведомо отдали голоса Микелле, потому что им нравится Алсу, и попросили своих друзей сделать то же самое», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя возможность «заказа» на победу дочери Алсу.

            В результатах голосования продюсер не увидел никакой несправедливости или подтасовки, он объяснил победу Микеллы тем, что преимуществ у публичных людей заведомо больше.

            «Индекс популярности дочери известной артистки заведомо выше, и друзей у нее больше. Каждый человек, чей ребенок пошел бы в «Голос», просил бы за него проголосовать, и это нормально», – полагает продюсер.

            Пригожин сравнил Микеллу Абрамову с Сергеем Шнуровым.

            «На концерт к Шнуру приходят 50 тыс. человек, а к другому артисту тысяча человек. И что? За это Шнуру предъявлять претензии?» – недоумевает собеседник.

            Пригожин сообщил, что если бы ему «позвонили родители и попросили проголосовать», то он сделал бы то же самое, отметив, что для него, как для отца, все дети одинаковые.   

            «Если вам так нравятся исполнители, так голосуйте вы за них! Если бы люди отдали голоса за тех, кого они хотели видеть победителем, то шансов у них было бы больше. Результаты говорят о том, что активное телесмотрение было, но рублем люди не голосовали», – заметил Пригожин.

            Отвечая на вопрос о ценности шоу «Голос» для семьи Алсу, собеседник назвал конкурс «просто пиаром и возможностью показать себя».

            «Люди популяризируются за счет трансляции на федеральном канале и у них появляется возможность стать известными. У победительницы «Голоса» Дины Гариповой активная музыкальная жизнь? Нет. А Наргиз Закирова не выиграла, но у нее она активная, потому что у нее есть продюсер и музыкальный репертуар. Если Микелла не будет заниматься, не будет стремиться реализовать себя в профессии, то ее победа никому не будет нужна», – успокоил возмущающихся продюсер.

            Пригожин также отметил «непедагогичное поведение» Светланы Лободы и Аллы Пугачевой, не позвавших на награждение финалистов Микеллу Абрамову.

            «Если вы приглашаете детей, почему вы делите их на победителей и непобедителей. Почему вы не позвали дочку Алсу? Она точно не имеет никакого отношения к победе, она ребенок, ей 10 лет», – возмутился Пригожин.

            Максим Галкин и Алла Пугачева, учитывая их популярность, могли бы накануне голосования разместить несколько постов в поддержку их кандидата, считает собеседник.

            «Хотите кому-то помочь – помогите. Очень некрасиво выглядят эти приглашения детей, когда Алла над всем стоит, а все остальные – говно. Все влезли в эту лодку и каждый стремится сделать свой хайп на этой волне», – заключил Пригожин.

            Напомним, скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и принялись собирать подписи за пересмотр финала проекта.

            Первый канал сообщил о том, что итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола.

            Певица Алла Пугачева решила утешить детей, которые проиграли в шоу «Голос» дочери Алсу, и сводила их в ресторан.

            Ранее Максим Галкин дал обещание после шквала критики из-за победы Микеллы Абрамовой.


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