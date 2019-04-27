Галкин дал обещание после шквала критики из-за победы дочери Алсу на шоу «Голос»

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал скандал, разгоревшийся после присуждения победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети».

В сториз в Instragram Галкин опубликовал видеообращение, в котором сказал, что был восхищен пением Ержана Максима. «Природный, невероятный голос, я просто поражен», – признался телеведущий.

«Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо», – пообещал он.

Также Галкин выразил поддержку другой участнице шоу – Нино Чеснер. «Она лучше всех!» – уверен он.

У Максима Галкина и Аллы Пугачевой двое детей – двойняшки Лиза и Гарри. В этом году им исполнится шесть лет.

Победительницей конкурса «Голос. Дети» стала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие зрители усомнились в честности подсчета голосов, пользователи соцсетей писали, что другие финалисты были более достойны победы. Сообщалось, что из-за шквала критики было принято решение пересчитать голоса.

Ранее зрителей разозлило то, что Микелла исполнила песню «Герой не моего романа» покойной Юлии Началовой.