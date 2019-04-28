Пугачева сводила проигравших в «Голосе» детей в ресторан

Певица Алла Пугачева решила утешить детей, которые проиграли в шоу «Голос» дочери Алсу Микелле Абрамовой, и сводила их в ресторан, сообщают СМИ.

«Пугачева пригласила четырех ребят в элитный ресторан на Рублевке (там же она отмечала свой юбилей), – приводит «Комсомольская правда» слова источника в эстрадных кругах.

На встрече с певицей были замечены участники шоу Нино Чеснер и Роберт Багратян. Пугачева, как сообщил источник, вручила им по «Золотой звезде Аллы Пугачевой» – каждый год певица награждает ей молодые таланты и уже признанных музыкантов. Это золотой кулон 3,5 на 2 см, напоминающий букву «А», выполненную в форме звезды. Также вручается диплом и денежная премия из личных средств Пугачевой, сообщает портал.

Также, сообщает издание, с проигравшими детьми встретилась Светлана Лобода, которая вручила им свои премии.

Шоумен Максим Галкин сообщил, что Пугачеву своим талантом поразил финалист детского «Голоса» Ержан Максим.

Напомним, в соцсетях разгорелся скандал после того, как победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу – первое место, как считают многие, досталось Микелле незаслуженно, так как другие финалисты выступили лучше.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с ситуацией по голосованию в шоу.