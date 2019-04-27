Эрнст прокомментировал скандал с дочерью Алсу в шоу «Голос. Дети»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что телеканал разберется с ситуацией по голосованию в шоу «Голос. Дети», где победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

«Активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов... Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», – говорится в заявлении Эрнста, передает РБК.

Он отметил, что Первый канал будет сообщать о результатах проверки.

«Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену «Голоса» на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем», – заключил Эрнст.

В социальных сетях разгорелся скандал после того, как победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Интернет-пользователи убеждены, что первое место досталось Микелле незаслуженно, а другие финалисты выступили лучше.

Первый канал пообещал пересчитать результаты голосования и снял с показа документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте». Алсу и ее дочь на фоне потока критики от зрителей ограничили доступ к своим социальным сетям.