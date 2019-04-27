Первый канал снял с показа фильм про оскандалившееся шоу «Голос. Дети»

Документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте» не вышел в эфир Первого канала в назначенное время, вместо него показали фильм про Матрону.

Фильм всегда выходит на следующий день после финала. Согласно анонсу, его должны были показать в субботу, 27 апреля, в 10.15 мск. Лента готовится заранее, а после финала в него вносят уточнения о победителе, передает ТАСС.

Первый канал не стал комментировать изменение в сетке телевещания и не объяснил, с чем связано такое решение.

По информации СМИ, Первый канал проводит проверку результатов конкурса «Голос. Дети», поскольку было замечены «признаки аномального голосования».

Победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие зрители усомнились в честности подсчета голосов, пользователи соцсетей писали, что другие финалисты были более достойны победы.

Телеведущий Максим Галкин также отметил, что в шоу принимали участие очень талантливые дети. Он перечислил нескольких участников, не назвав при этом имени Миккелы. Галкин пообещал, что после такого скандала они с Аллой Пугачевой не будут отправлять своих детей на подобные конкурсы.

Наставница телевизионного проекта «Голос. Дети», певица Светлана Лобода прокомментировала итоги финала конкурса, опубликовав на своей странице в социальной сети фотографии соперников Миккелы, сопроводив их смайлом-сердечком.

Микеллу также критиковали за исполнение песни «Герой не моего романа» покойной Юлии Началовой.