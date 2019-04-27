Лобода отреагировала на скандал с победой дочери Алсу в «Голосе»

Наставница телевизионного проекта «Голос. Дети», певица Светлана Лобода прокомментировала скандальные результаты финала, в котором победу одержала ее подопечная, Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

В Instagram Лобода опубликовала фотографии двух других «своих» детей – Нино Чеснер и Роберта, сопроводив их снимки смайликом-сердечком.

Победительницей конкурса «Голос. Дети» стала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие зрители усомнились в честности подсчета голосов, пользователи соцсетей писали, что другие финалисты были более достойны победы. Сообщалось, что из-за шквала критики было принято решение пересчитать голоса.

Телеведущий Максим Галкин также отметил, что в шоу принимали участие очень талантливые дети, не назвав при этом имени Миккелы. Он пообещал, что после такого скандала они с Аллой Пугачевой не будут отправлять своих детей на подобные конкурсы.

Ранее зрителей разозлило то, что Микелла исполнила песню «Герой не моего романа» покойной Юлии Началовой.