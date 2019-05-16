Первый канал аннулировал результаты шоу «Голос. Дети»

Первый канал в связи с обнародованием предварительных итогов расследования вокруг голосования на финале вокального конкурса «Голос. Дети» принял решение аннулировать его результаты.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», – сообщили представители телеканала, передает ТАСС.

В пресс-службе телеканала отметили, что спецвыпуск с участием всех финалистов шоу «Голос. Дети», итоги которого были аннулированы, состоится на Первом канале 24 мая. «Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос. Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов», – говорится в сообщении.

Также представители телеканала отметили, что Первый канал примет меры по дополнительной защите механизма голосования на шоу «Голос. Дети», «чтобы случившееся не повторилось впредь». Обновление механизма голосования пообещали завершить до старта следующего сезона «Голоса».

Ранее в четверг компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети», подтвердила, что зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову. По данным компании, всего в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС.

Напомним, ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы. В настоящее время Первый канал ведет проверку результатов голосования.

В апреле сообщалось, что сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее – ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД