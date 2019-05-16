Представитель Алсу отреагировал на результаты проверки голосования в «Голос. Дети»

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев отреагировал на предварительные результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети», где победила дочь артистки Микелла Абрамова.

«Не комментируем», – сказал Фадеев в разговоре с РИА «Новости» в ответ на просьбу прокомментировать выявленную накрутку голосов в пользу дочери Алсу.

Ранее в четверг компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети», зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы. В настоящее время Первый канал ведет проверку результатов голосования.