Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»

Телеведущий Дмитрий Нагиев высказался об отмене результатов голосования в конкурсе «Голос. Дети».

«Я информацию получаю из прессы, мне никто не докладывает и тем более документально не подтверждает результаты расследования. Документально их имеет директор Первого канала Константин Львович Эрнст. В первую очередь он будет принимать решение», – сказал Нагиев в комментарии для «Коммерсант FM».

Артист выразил надежду, принятое решение было единственно правильным, и анонсировал прямой эфир «Голос. Дети», в котором ведущие «максимально корректно» и «не травмируя детскую психику» попытаются сделать праздник для зрителей и расставить «кое-какие точки над i».

«Я затрудняюсь вам сказать, [кто примет участие в шоу]. У каждого свое мнение. Я надеюсь, что это будет честный эфир, в котором я с большим удовольствием приму участие. За всех остальных я совершенно не берусь отвечать», – заключил телеведущий.

В четверг компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети», подтвердила, что зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

После этого Первый канал аннулировал результаты шоу.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы.