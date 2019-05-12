Отец дочери Алсу потребовал засекретить результаты проверки голосования

Российский бизнесмен Ян Абрамов – отец Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, вышел на правообладателей передачи «Голос. Дети» – голландскую компанию Talpa – и потребовал засекретить результаты проверки подсчета голосов.

Он пожаловался голландцам на Первый канал, так как именно от компании Talpa зависят все ключевые решения по проекту. Бизнесмен потребовал засекретить результаты проверки итогов голосования, так как эта ситуация напоминает «целенаправленную травлю девочки», сообщает Telegram-канал Baza.

По мнению Абрамова, ситуация может привести к тяжелым психологическим травмам, а публикация результатов расследования лишь дополнительно привлечет внимание к этой теме.

Напомним, после того, как в шоу «Голос. Дети» победу одержала дочь Алсу, в соцсетях разгорелся скандал – якобы результаты были сфальсифицированы.

Ведется проверка результатов голосования.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД