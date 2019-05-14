Федеральный авиарегулятор США признал, что не проверял системы Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США заявило, что его сотрудники не вели надзор за проверкой MCAS – системы улучшения характеристик маневренности самолетов Boeing 737 MAX 8, разбившихся в Индонезии и Эфиопии.

Как передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal, при сертификации самолетов ФАУ проводило проверку MCAS поверхностно, поскольку компания Boeing не предупредила авиарегулятора о последствиях, которые влекут сбои в системе.

Отмечается, что ФАУ передало Boeing часть своих полномочий по контролю за MCAS. В среду заявление авиационного управления станет главной на заседании подкомитета по торговле, науке и транспорту палаты представителей Конгресса США.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли все находившиеся на борту 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, включая США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера.

Несмотря на заявление ФАУ о «безопасности» дальнейшей эксплуатации этих самолетов, Boeing обязали срочно исправить систему управления авиалайнеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.