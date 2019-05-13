Соратников Порошенко возмутил стиль обращения Зеленского к депутатам

Глава крупнейшей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов считает, что избранный президент Украины Владимир Зеленский своим стилем обращения к депутатам Верховной рады «внедряет опасную традицию».

Герасимов отметил, что в демократических странах «есть разделение ветвей власти и есть уважение в отношениях между ветвями власти».

«Поэтому такой стиль обращения внедряет очень опасную традицию, поскольку демократия – это прежде всего процедура и уважение, в том числе к демократичности выборов», – приводит его слова ТАСС.

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В воскресенье команда избранного президента Украины Владимира Зеленского выступила с видеообращением, в котором украинцев спросили, поддерживают ли они роспуск Верховной рады. Если ролик наберет больше одного миллиона просмотров на YouTube, то Зеленский «обратит внимание» на этот вопрос, пообещали в его штабе.

К настоящему времени видеопетиция команды Зеленского набрала свыше 460 тыс. просмотров.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Владимира Зеленского не пускают в президентское кресло.

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