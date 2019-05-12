Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье выступила с видеообращением, в котором украинцев спросили, поддерживают ли они роспуск Верховной рады; если ролик наберет больше 1 млн просмотров на YouTube, то Зеленский «обратит внимание» на этот вопрос, пообещали в его штабе.

«Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более 1 млн просмотров, президент обратит на него внимание», – говорится в сообщении команды Зеленского в Telegram.

Большинство опрошенных в видеоролике высказывались однозначно за досрочное прекращение полномочий парламента, передает ТАСС.

Как сообщили в команде Зеленского, уровень доверия украинцев к парламенту не превышает 4%.

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К настоящему времени видеопетиция набрала свыше 73 тыс. просмотров.

В субботу депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин внес на рассмотрение парламента проект постановления, согласно которому инаугурация избранного президента страны Владимира Зеленского пройдет в два этапа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленского не пускают в президентское кресло.

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