Опубликовано видео взрыва авто в Новой Москве

Припаркованный автомобиль взорвался в Новой Москве; в Сети появилось видео инцидента, произошедшего в поселке Ватутинки.

Запись опубликовал телеканал «Рен ТВ».

На видео видно, как огонь перекинулся на соседние машины.

В настоящее время причины возгорания неизвестны. О пострадавших не сообщается.

Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили ТАСС, что пожарные потушили четыре легковых автомобиля, горевших в Ватутинках. Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 13.52 мск, в 14.06 мск пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал, добавили в ведомстве.