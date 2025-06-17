Ростех сообщил о поставке прицелов «Швабе» для белорусских пограничников

Tекст: Дарья Григоренко

Контракт на поставки был подписан между холдингом «Швабе» из состава Ростеха и Государственным пограничным комитетом Белоруссии. Завершить отгрузки планируется в течение 2025 и 2026 годов, чтобы обеспечить усиление охраны белорусской границы и повысить безопасность Союзного государства, передает ТАСС.

В «Ростехе» подчеркнули значительное расширение сотрудничества с белорусскими структурами в последние годы. Генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин отметил: «Мы планомерно развиваем деловые отношения с белорусскими организациями и расширяем сотрудничество с Госпогранкомитетом. Это способствует укреплению границ Союзного государства».

В госкорпорации добавили, что «Швабе» уже поставляет в Белоруссию широкий перечень продукции, включая оптико-электронные изделия, прицельную технику и медицинское оборудование. Кроме того, предприятия холдинга модернизируют свои мощности с использованием оборудования из Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия планирует до конца года принять на вооружение две установки российской ракетной системы «Орешник».