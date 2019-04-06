Помогавшие «Адмиралу Кузнецову» в Сирии моряки потребовали признать их ветеранами

Экипаж спасательного буксирного судна (СБС) «Алтай» судился с объединенным стратегическим командованием Северного флота, добиваясь признания полноценными ветеранами боевых действий; моряков наградили медалями Минобороны, однако они получили лишь права на путевки в санатории, приобретение садовых участков и установку домашних телефонов.

Иск 49 членов экипажа СБС «Алтай» рассматривал Североморский районный суд, а жалобу на него – Мурманский областной суд, сообщает «Коммерсант».

Моряки требовали, чтобы их признали полноценными участниками боевых действий, приводя в доказательство приказы министра обороны и командира войсковой части №40658, директиву Генштаба, данные из корабельного журнала и ряд других документов.

В них указывалось, что административные истцы из числа гражданского персонала войсковой части №40658 были привлечены к выполнению специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Туда буксир отправился с военнослужащими на борту (которые в судебном разбирательстве не участвовали) в составе группы из других кораблей.

В рапорте капитана СБС «Алтай» и выписках из судового журнала указывалось, что гражданский экипаж вместе с военными выполнял задачи боевой службы в восточной части Средиземного моря. Буксир обеспечивал боевую устойчивость тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», удерживал его в боевом порядке других судов и помогал осуществлять маневрирование.

В частности, благодаря помощи спасателей «Адмирал Кузнецов», как указывается в иске, успешно использовал против террористов свою главную силу – палубную авиацию.

В Средиземном море впервые в истории российского флота было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К. При заходе на посадку, по официальным данным, два самолета были потеряны.

В феврале 2017 года «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск и встал на капитальный ремонт до 2020 года.

Командировка в Сирию административных истцов продлилась с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года. Гражданских моряков наградили ведомственными медалями Минобороны «Участнику военной операции в Сирии», а по возвращении на родину каждый из них получил удостоверение ветерана боевых действий.

Однако вместе с полученным статусом морякам достались лишь льготы, предусмотренные п. 3 ст. 16 закона «О ветеранах», в соответствии с которым они могли претендовать на меры социальной поддержки ветеранов в виде преимущественного обеспечения путевками в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показателей; имеют первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородов и установку квартирного телефона, а также использование ежегодного отпуска в удобное для них время.

Моряки рассчитывали стать полноценными ветеранами (п. 1 ст. 16 того же закона), то есть получить льготы по пенсионному обеспечению и налоговому обложению, при оплате жилья и услуг ЖКХ, медицинскому обслуживанию и проч.

Представитель административного ответчика выступал против удовлетворения заявленного требования.

Cуд первой инстанции решил, что медаль «Участнику военной операции в Сирии» не является доказательством фактического участия истцов непосредственно в боевых действиях; сам факт нахождения в Сирии также не является основанием для признания участниками боевых действий; доказательств непосредственного участия в боях, получения ранения, увечий, контузий и тому подобного моряками не представлено.

Право на статус и льготы, отмечено в судебном решении, имеют только лица, которые подтвердили их личное участие в боевых действиях, а не обеспечение этих действий.

Отмечается, что в Мурманский областной суд обратились только двое из проигравших, однако их заявление было отклонено еще на стадии предварительных слушаний.

СБС «Алтай», бывший «Карабах», – это спасательное буксирное судно проекта 1452. Оно было заложено в 1985 году, а через два года передано флоту. В 2000 году принимало участие в операции по поиску атомной подводной лодки «Курск», затонувшей после взрывов в Баренцевом море.