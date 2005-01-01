Турция объяснила, почему предпочла российские С-400 американским «Пэтриотам»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему Анкара отдала предпочтение российским зенитным ракетным системам С-400 вместо американских противоракетных комплексов «Пэтриот» (Patriot).

По его словам, Вашингтон не смог предложить Анкаре те же условия, какие предложила Россия. «Мы предлагали США купить у них «Пэтриот», но Соединенные Штаты не предложили нам подходящих условий. Так что сделка по С-400 реализуется, и в июле мы ждем поставку комплексов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.

Ранее США призвали Турцию выбрать между партнерством с НАТО и покупкой у России зенитных ракетных систем С-400. Анкара ответила на ультиматум США, предложив Вашингтону «остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами».

Турция объявила закрытым вопрос закупки С-400 и подчеркнула, что выдвигаемые Анкаре требования отказаться от сделки с Россией являются проявлением неуважения к суверенитету республики.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США.

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