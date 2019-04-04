Турция поставила США перед выбором

Вице-президент Турции Фуат Октай прокомментировал заявление американского коллеги Майка Пенса о том, что Анкара должна выбрать между НАТО и сотрудничеством с Россией.

Анкара тоже предложила Вашингтону выбор – «остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами». По мнению Анкары, действия США «подрывают оборону своего союзника по НАТО против врагов», передает РИА «Новости».

Речь идет о поддержке, которую Вашингтон оказывает сирийским курдам, Анкара считает их террористами, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.