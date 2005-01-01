Госдеп попробовал уговорить Турцию не покупать С-400

Глава Госдепа Майк Помпео и руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили решение Турции приобрести российские ЗРК С-400, сообщает госдепартамент.

Помпео выразил озабоченность в связи с планами Турции, передает РИА «Новости».

Стороны также обсудили «потенциальные экономические возможности».

Кроме того, обсуждалось урегулирование ситуации в Сирии. Госдеп предостерег Анкару от односторонних военных действий.

Напомним, в среду Чавушоглу в очередной раз заявил, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.

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