Глава МИД Турции объявил вопрос закупки С-400 у России закрытым

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.

«Сделка по С-400 – завершенный вопрос. США сделали предложение по поставкам ЗРК Patriot, но сейчас нет каких-либо гарантий, что сделка совершится», – сказал глава МИД, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

Ранее в среду главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что не считает сделку Турции по С-400 завершенной.