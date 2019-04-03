НАТО не поверило словам Эрдогана о С-400

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти прокомментировал покупку Турцией российских ЗРК С-400.

Он признал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл сделку «завершенной», но сам Скапаротти «не думает, что это завершенная сделка», передает ТАСС.

Скапаротти заявил, что данный вопрос выходит за пределы американо-турецких отношений, так как С-400 окажутся «в центре интегрированной в НАТО системы противоракетной обороны».

Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе обеспокоен, что С-400 будут использоваться в непосредственной близости от американских истребителей-бомбардировщиков F-35. По его словам, это открывает возможности для анализа самолета.

Скапаротти подчеркнул, что не утверждает, будто «Турции нельзя доверять».

«Но я говорю, что вы рискуете с вашей системой – с тем, что, вероятно, является нашей самой стратегически важной технологией», – заявил он.

Напомним, исполняющий обязанности главы Пентагона также Патрик Шанахан заявил, что Турция предпочтет американские комплексы ПВО Patriot российским системам С-400.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД