Глава Пентагона заявил об уверенности, что Турция откажется от российских С-400

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Турция предпочтет американские комплексы ПВО Patriot российским системам С-400.

«Я уверен в предложении по Patriot, которое мы сделали Турции… Я надеюсь, что мы разрешим проблему, что у них (Турции) будет правильное вооружение, если говорить о системах Patriot и F-35», – передает РИА «Новости» заявление Шанахан.

На прошлой неделе Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВЛ С-400, несмотря на давление США. Ранее Анкара отвергла предложение Вашингтона по поставке одного зенитного ракетного комплекса Patriot до конца 2019 года при условии, что Турция откажется от приобретения С-400.

В связи с приобретением Турцией у России комплексов С-400 США прекратили поставки Анкаре по программе совместного создания самолета F-35.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Турция предпочла российские С-400 американским Patriot.