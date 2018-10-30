В США признали превосходство С-400 над Patriot и THAAD

Пресса США со ссылкой на источники и экспертов сравнила российские ЗРК С-400 с американскими Patriot и THAAD.

С-400 стоят около 500 млн долларов, а Patriot Pac-2 – 1 млрд долларов, THAAD же и вовсе стоит примерно 3 млрд долларов. При этом комплексы С-400 хоть и не являются «идеальным оружием», заявляют источники, затмевают «бриллиант в короне американского ВПК» – батареи THAAD, передает RT со ссылкой на CNBC.

Источники утверждают, что российские ЗРК выигрывают в стоимости, поскольку поставляются без серьезной технической поддержки. По словам эксперта Центра стратегических и международных исследований Эндрю Хантера, США продают вместе с вооружением «сотрудничество» с Вашингтоном, а также «обслуживание и техническую поддержку», передает РИА «Новости».

При этом ряд государств не хочет заключать сделки с США из-за сложной системы получения разрешения на поставку вооружений, «на экспорт С-400 меньше ограничений, и Кремль стремится облегчить продажу, обходя любые законодательные барьеры».

Представитель Пентагона Эрик Пахон сообщил, что министерство обороны США обсуждает с Конгрессом возможные предложения для Турции взамен российских С-400. США вновь заявили Турции о «серьезных последствиях» для отношений двух стран, которые повлечет за собой покупка российских средств ПВО.

Напомним, по сведениям американской разведки, несмотря на угрозы Вашингтона применить санкции, приобрести российские системы ПВО С-400 хотели бы не менее 13 стран.