Священников ПЦУ не допустили к службе в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Патриархат Иерусалима отказался выдавать священникам так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) бейджи паломников, которые разрешают принимать участие в пасхальном служении храма Воскресения Христова (храм Гроба Господня), сообщают украинские СМИ.

«Они могут лишь присутствовать в своих одеяниях или же одетыми, как обычные верующие, однако не могут сослужить с нами. Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов и заверяем: сослужить они не могут. Такова позиция патриарха», – сообщил представитель Иерусалимского патриархата, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Делегация ПЦУ приехала в Иерусалим в Страстную пятницу, вместе со священниками на схождение Благодатного огня приехали депутат Рады Сергей Рудык, член «Радикальной партии» Андрей Лозовой и Александр Горбунов из «Народного фронта».

«Ни иерархи ПЦУ, ни сопровождавшие ее политики не попали на прием к патриарху Иерусалимскому», – говорится в сообщении.

В пятницу также прибыла делегация канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вместе с управляющим делами церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручилПЦУ томос об автокефалии. Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

В апреле сообщалось, что Иерусалимский патриархат ужесточилпроверку представителей украинского духовенства, чтобы не допустить священников из ПЦУ к службе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД