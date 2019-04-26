В Минске начались экстренные переговоры по проблеме «грязной» нефти

В Минске проходит экстренная встреча операторов магистрального нефтепровода «Дружба» из России, Белоруссии, Польши и Украины, где обсуждаются дальнейшие действия, связанные с некачественной российской нефтью в трубопроводе и остановкой ее перекачки.

Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные компании терпят убытки из-за остановки транзита российской нефти, передает РИА «Новости».

«Поступление некачественного сырья привело к внештатной работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов и, как результат, снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению контрактных обязательств перед потребителями нашей продукции», – сказал Рыбаков.

По его словам, на данный момент транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях. Рыбаков отметил, что на переговорах будет принят план действий по техническому решению проблемы остановки транзита российского сырья.

«Белорусская сторона имеет техническое видение и предложения по нормализации ситуации. Мы должны сегодня принять все необходимые решения. Поэтому предлагаю качественно сегодня отработать», – заявил он.

Во встрече принимают участие руководители нефтетранспортных компаний ОАО «Транснефть» (Россия), ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (Белоруссия), PERN S.A. (Польша) и АО «Укртранснафта» (Украина).

Ранее Белоруссия заявила о возвращении поставок качественной нефти из России по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Напомним, проблема с качеством российской нефти, поступающей в Белоруссию по южной ветке трубопровода «Дружба», возникла на прошлой неделе. Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в ЕС и на Украину.

Во вторник замглавы белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что до конца 2019 года Минск рассчитывает найти альтернативный вариант российской нефти.

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