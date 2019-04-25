США прокомментировали встречу Путина и Ким Чен Ына

Соединенные Штаты, комментируя встречу Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке, заявили, что будут координировать шаги по КНДР.

«Мы продолжим тесным образом координировать [шаги] с союзниками и партнерами ради достижения общей цели [всего] мира, заключающейся в окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи», – сказала представитель Госдепартамента США, передает ТАСС.

Издание отмечает, что от дополнительных комментариев по переговорам во Владивостоке лидеров Росии и КНДР американский дипломат воздержалась.

Напомним, 25 апреля прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Подводя ее итоги, российский президент заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, но для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также изучала особенности имиджа лидера КНДР.