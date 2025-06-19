Набиуллина, Решетников и Силуанов поспорили о перспективах экономики России

Tекст: Александра Юдина

Так, Силуанов заявил, что, несмотря на международные ограничения, экономика России показывает устойчивый рост, и назвал действующую модель рабочей. Он отметил, что стране необходимо делать ставку на технологический суверенитет, а вопросы охлаждения экономики и развития экономических инициатив, по его мнению, противоречат друг другу, передает ТАСС.

Набиуллина высказала мнение, что ресурсы, обеспечивавшие быстрый экономический рост в предыдущие два года, в значительной степени исчерпаны. Она пояснила, что рост обеспечивался свободной рабочей силой, снижением безработицы, загрузкой производственных мощностей, импортозамещением, расходованием накоплений ФНБ и капиталом банковской системы, который поддерживал ускоренное кредитование. Набиуллина считает, что стране необходимо задуматься о новой модели роста, поскольку привычные источники иссякли.

Решетников выступил за осторожную трансформацию экономической модели без резких изменений. Он подчеркнул, что важно не пытаться восстановить устаревшие элементы экономики, но и не утрачивать преемственности. Решетников обратил внимание на охлаждение экономики по статистическим показателям и допустил, что ситуация приближается к рецессии, а также добавил, что изменения должны затрагивать долгосрочные тренды.

В ходе обсуждения Силуанов прокомментировал перспективы экономики с использованием термина «похолодание» и выразил уверенность, что за ним всегда наступает экономическое «лето». Его высказывание вызвало шутливую реакцию у главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который предложил передать Гидрометцентр в подчинение Минфина.

На сессии Решетников также обратился к Набиуллиной с призывом проявлять «немного любви к экономике» наряду с верой в достижение целевой инфляции, отметив, что экономической политике необходим баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой развития.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.