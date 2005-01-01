Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России

Взгляд
1 мая, среда  |  Последнее обновление — 18:01  |  vz.ru
Разделы

Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
Перейти а раздел…

Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж

Жители ЛНР первыми направили в Россию пакеты своих заявок на получение нового паспортаФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В Донбассе начался процесс приема заявлений на выдачу российских паспортов. Работу эту сопровождают организационные сложности и слухи, и даже имеются признаки действий мошенников, пытающихся заработать на ажиотаже. Какое количество жителей непризнанных республик желает получить паспорт и что в этой истории остается для них еще неясным? Подробности...
Перейти а раздел…

Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»

Андрей Рева, по крайней мере, честен: он искренне ненавидит жителей ДонбассаФото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
Надежды жителей Украины на изменение политической линии страны после избрания нового президента, похоже, несбыточны. По крайней мере, только такой вывод можно сделать после скандала с одним из украинских министров. Он назвал жителей Донбасса «мразями» – и реакция киевских властей оказалась весьма показательной. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария

Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Обсуждение: 6 комментариев

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
      Подробности...

      Японский император впервые отрекся от престола

      Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
      Подробности...

      Умерла Элина Быстрицкая

      Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Путин сменил начальника московской ГИБДД
            Путин упростил получение гражданства России для некоторых украинцевЖителей Донбасса с российскими паспортами захотели лишить гражданства УкраиныСуд в Лондоне приговорил АссанжаМетеорит на огромной скорости врезался в Луну (видео)
            Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»Захарова пристыдила Помпео за заявление о побеге МадуроПоявилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском мореВ Сети обратили внимание на регулярно «теряющего сознание» оппозиционера
            Российские деньги признаны одними из самых красивыхРоссийский паспорт вызвал в Донецке ажиотажОппозиционеры использовали праздник Первомая в Петербурге для провокацииВ Крыму отреагировали на решение суда Чехии не пускать россиян в отель

            Главная тема


            Что стало причиной смены посла России в Минске

            в общей колонне


            Американская делегация прошла с флагом США на первомайской демонстрации в Крыму

            мужские слезы


            В Чечне отреагировали на извинения Зеленского

            Не простили «балаболов»


            В Сети началась кампания против «Мираторга»

            Видео

            Провальная попытка


            Как Мадуро удалось подавить военный переворот

            «торжество глобализма»


            Названы последствия доминирования небелого населения в США

            годы в в пропаганде


            Познер рассказал о своей лжи

            колоссальный регресс


            На Украине мову и вышиванку назвали символами упадка

            «красивые. Опасные»


            В Британии оценили первых красавиц Росгвардии

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?

            Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России

            В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч  (фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
            В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч  (фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
            Сразу после официальной церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поднялись на эскалаторе в зал для двусторонних переговоров  (фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
            По итогам переговоров тет-а-тет с Владимиром Путиным Ким Чен Ын заявил, что Россия является великим дружественным соседом КНДР  (фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
            Позже лидеры КНДР и России провели заседание с членами делегаций государств  (фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»)
            После переговоров президент России приготовил для гостя торжественный обед. Ким Чен Ына угостили блюдами традиционной русской кухни: борщом, пельменями, дальневосточной икрой и другими  (фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
            Лидер Северной Кореи подарил Путину корейский меч. Ким пояснил, что этот меч «олицетворяет силу, олицетворяет душу – мою и нашего народа, который поддерживает вас»  (фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
            Президент России подарил председателю Госсовета КНДР шашку и набор стаканов с подстаканниками  (фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
            Встреча прошла в дружелюбной атмосфере. После торжественного обеда Путин улетел в Китай, а Ким остался еще на день полюбоваться достопримечательностями Владивостока  (фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»)

            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России

            В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч
            Подробности...

            Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

            Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
            Подробности...

            Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

            Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
            Подробности...

            Собор Парижской Богоматери сгорел

            Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
            Подробности...

            В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»

            Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
            Подробности...

            Джулиан Ассанж арестован британской полицией

            Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
            Подробности...

            Опубликовано первое в истории фото черной дыры

            Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
            Подробности...

            Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

            Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
            Подробности...

            Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

            В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
            Подробности...

            Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

            Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
            Подробности...

            Путину в Киргизии подарили коня и щенка

            Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
            Подробности...

            Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

            Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
            Подробности...

            «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

            «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
            Подробности...

            В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

            Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
            Подробности...

            Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

            Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
            Подробности...
             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............