Песков рассказал о доверительных отношениях России с Израилем и Ираном

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля отметил, что в случае возможного конфликта между Ираном и Израилем Путин обладает значительным потенциалом для посредничества, передает РБК.

Песков добавил, что вмешательство США в возможный конфликт между Ираном и Израилем может привести к расширению географии конфликта и к новому тяжелому витку эскалации. По его словам, в Тегеране уже звучат соответствующие заявления, и подобное развитие событий чревато серьезными последствиями.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

Путин сообщал, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.