Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.4 комментария
Песков рассказал о доверительных отношениях России с Израилем и Ираном
Россия продолжает поддерживать партнерские отношения с Ираном, а также доверительный и ровный диалог с Израилем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в случае возможного конфликта между Ираном и Израилем Путин обладает значительным потенциалом для посредничества, передает РБК.
Песков добавил, что вмешательство США в возможный конфликт между Ираном и Израилем может привести к расширению географии конфликта и к новому тяжелому витку эскалации. По его словам, в Тегеране уже звучат соответствующие заявления, и подобное развитие событий чревато серьезными последствиями.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.
Путин сообщал, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.