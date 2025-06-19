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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    20 комментариев
    19 июня 2025, 11:31 • Новости дня

    Песков рассказал о доверительных отношениях России с Израилем и Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает поддерживать партнерские отношения с Ираном, а также доверительный и ровный диалог с Израилем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что в случае возможного конфликта между Ираном и Израилем Путин обладает значительным потенциалом для посредничества, передает РБК.

    Песков добавил, что вмешательство США в возможный конфликт между Ираном и Израилем может привести к расширению географии конфликта и к новому тяжелому витку эскалации. По его словам, в Тегеране уже звучат соответствующие заявления, и подобное развитие событий чревато серьезными последствиями.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    Путин сообщал, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    32 комментария

    Комментарии (28)
    18 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».

    Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    32 комментария

    Комментарии (17)
    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    Комментарии (2)
    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

    Путин отметил, что в договоре России и Ирана о стратегическом партнерстве «нет статей, связанных с оборонной сферой», передает ТАСС.

    Напомним, Путин сообщил, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

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    18 июня 2025, 20:08 • Новости дня
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании «Жнива» о взыскании активов российской энергетической компании «Газпром».

    В постановлении отмечается, что на Газпром распространяется государственный иммунитет России, поэтому суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, передает РИА «Новости».

    «Жнива» требовала взыскать активы Газпрома в Нидерландах в счет компенсации на сумму примерно 85 млн евро, которую ранее присудил Запорожский районный суд. Украинская компания настаивала на исполнении решения суда в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.

    «Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на Газпром, поскольку решение касается осуждения его как "альтер эго" Российской Федерации», – говорится в постановлении суда.

    Также суд обязал «Жниву» возместить судебные издержки.

    Ранее высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.

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    19 июня 2025, 05:22 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Bloomberg заявило о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану в выходные, сообщило Bloomberg.

    Высшее руководство ряда федеральных агентств США также начало подготовку к возможной атаке на Иран, которая может произойти 21-22 июня. Однако, как пишет Bloomberg, эти планы могут измениться, передает ТАСС.

    Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», передает РИА «Новости».

    CNBC со ссылкой на источник сообщает, что Трамп рассмотрел различные сценарии и по-прежнему допускает все возможные варианты, не исключая военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    32 комментария


    Комментарии (8)
    18 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Власти России оценили риски снижения экспорта нефти

    Министр Новак заявил об отсутствии угроз поставкам российской нефти

    Власти России оценили риски снижения экспорта нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки российской нефти на мировые рынки и внутренний рынок продолжаются в полном объеме, несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

    Россия не ожидает сокращения поставок своей нефти на мировой рынок из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Новак. По его словам, экспорт и внутренние поставки нефти осуществляются полностью, необходимых объемов достаточно, передает ТАСС.

    «Пока дефицита никакого нет, баланс спроса и предложения сохраняется. Поставки осуществляются», – сказал он.

    Вице-премьер отметил, что прогнозировать динамику цен на нефть сейчас затруднительно, поскольку многое зависит от реакции рынка на геополитические риски. «Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски», – пояснил Новак. Он добавил, что существующие риски уже отражаются в стоимости нефти.

    Ранее мировые цены на нефть во вторник пошли в рост на опасениях вокруг поставок на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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    18 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    МАГАТЭ зафиксировало превышение радиационного фона на объекте в Натанзе
    МАГАТЭ зафиксировало превышение радиационного фона на объекте в Натанзе
    @ Lucas Bauml/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории иранского атомного объекта в Натанзе выявлено небольшое радиоактивное загрязнение, при этом непосредственная опасность для жителей и экологии отсутствует, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    В интервью телеканалу Bloomberg TV Гросси заявил, что превышение радиоактивного фона было зафиксировано внутри защитного периметра на иранском атомном объекте в Натанзе, передает ТАСС.

    Глава МАГАТЭ отметил: «В Натанзе, на том объекте, который получил больше всего урона, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного вреда населению нет».

    Ранее Гросси заявил, что самым пострадавшим от израильских атак ядерным объектом на иранской территории стал объект в городе Натанзе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конфликт между Ираном и Израилем ведет не только к эскалации, но и к угрозе всему региону и миру, так как удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам.

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    18 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Песков объяснил необходимость встреч Путина с западной прессой

    Песков заявил о точности передачи слов Путина западной прессой при прямом общении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные СМИ при прямом общении с президентом России Владимиром Путиным не искажают его точку зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил: «Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают, и такое общение вполне оправдано».

    По его словам, разночтения возникают уже на этапе комментариев и переработки новостей комментаторами, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Россия приглашает представителей западных информагентств на встречи с президентом, чтобы донести точку зрения Москвы до западной аудитории. На таких мероприятиях также присутствуют журналисты из стран СНГ, восточных стран и стран коллективного Юга, однако крупнейшие западные агентства также получают приглашения.

    Ранее Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным.

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    18 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Накопительные пенсии предложили сразу переводить в программу долгосрочных сбережений

    В Госдуме предложили обсудить автоматический перевод накопительных пенсий в ПДС

    Накопительные пенсии предложили сразу переводить в программу долгосрочных сбережений
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал обсуждение возможности автоматического перевода пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

    Такое предложение он озвучил во время выступления на мероприятии Т-двора в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. По словам Аксакова, вопрос требует дискуссии, чтобы найти баланс между интересами граждан и необходимостью укрепления доверия к государству.

    «Я посмотрел бы еще на административное решение перевода из НПФ в ПДС. Это дискутировать надо, чтобы посмотреть, как нам убедить тех, что еще не перешел в ПДС из НПФ. Надо подумать, здесь и пережать нельзя, чтобы люди доверяли государству, но нужно посмотреть, чтобы нам принять законодательное решение, чтобы все были переведены в ПДС. Я запускаю дискуссию. Будут плюсы от ПДС, люди увидят, как это все работает, нам легче будет принять некоторые более серьезные решения», – заявил он.

    Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что россияне могут заработать максимум десять пенсионных баллов за год при официальной зарплате 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

    Напомним, по состоянию на 1 апреля общее число пенсионеров в России составило почти 41 млн человек.

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    19 июня 2025, 09:59 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о поиске новой модели роста экономики России
    Набиуллина сообщила о поиске новой модели роста экономики России
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Она отметила согласие с мнением министра экономического развития Максима Орешкина о необходимости смены экономической модели и подчеркнула, что множество прежних ресурсов уже исчерпаны, передает РИА «Новости».

    Набиуллина добавила, что стране следует задуматься о формировании новой стратегии развития экономики. Ее выступление состоялось на сессии форума, посвященной экономике предложения и стратегии роста в современных условиях.

    Ранее Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в экономике России наблюдались признаки переохлаждения. После этого Банк России снизил ключевую ставку до 20%.

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    18 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Торговая палата США попросила Вашингтон отменить запрет на инвестиции в Россию
    Торговая палата США попросила Вашингтон отменить запрет на инвестиции в Россию
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи рассказал о проведении переговоров по поводу возможного снятия инвестиционных запретов для России со стороны властей США.

    Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил РБК об усилиях организации по снятию запрета на инвестиции американских компаний в Россию, передает ТАСС.

    По его словам, AmCham ведет соответствующие обсуждения с американской администрацией, чтобы добиться отмены существующих ограничений.

    В 2022 году США ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

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    18 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    @ Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Футбольные власти изучают вопрос о санкциях после боевых действий Израиля против Ирана, что может затронуть иностранных игроков местных клубов.

    Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает меры наказания для футбольной лиги Израиля из-за открытых боевых действий против Ирана, передает One. По информации издания, организация рассматривает возможность разрешить легионерам, выступающим за израильские клубы, без выплаты компенсации приостанавливать свои контракты. Такой шаг может быть принят для обеспечения безопасности иностранных спортсменов.

    В 2022 году аналогичное решение уже принималось в отношении российских клубов после обострения конфликта на Украине, когда международная федерация позволила легионерам разрывать контракты без компенсации. Тогда же российские команды отстранили от участия в международных турнирах. Пока Израиль не подвергался подобному отстранению, и его клубы продолжают выступать в европейских соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента от Испании, Ирландии и Германии призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля и израильские клубы от участия в футбольных турнирах. Советник РФС Алексей Сорокин обвинил международные спортивные организации в двойных стандартах, приводя в пример различия в санкциях против России и Израиля. Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от прямого ответа о причинах разницы в санкциях, акцентировав внимание на позициях России и Израиля в рейтинге футбольных команд.

    Комментарии (5)
    19 июня 2025, 08:22 • Новости дня
    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия
    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия, сообщает MSNBC.

    По словам заместителя главы сенатского комитета по разведке Марка Уорнера, данные разведки не изменились с марта, когда директор нацразведки Тулси Габбард заявляла, что Тегеран не предпринимал никаких действий по созданию бомбы, передает «Коммерсантъ».

    Сенатор отметил, что комитет по разведке получил подтверждение отсутствия новой информации на этой неделе. Уорнер также выразил мнение, что президент США продолжает игнорировать разведданные и ведет внешнюю политику через социальные сети, что он назвал безумием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы»

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    19 июня 2025, 10:18 • Новости дня
    Силуанов назвал «похолоданием» состояние экономики России
    Силуанов назвал «похолоданием» состояние экономики России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Антон Силуанов на площадке Петербургского международного экономического форума назвал текущее состояние экономики страны «похолоданием».

    Он заметил, что после похолодания всегда приходит лето, подчеркивая временный характер текущей ситуации, передает ТАСС.

    Также Силуанов заявил, что действующая экономическая модель России продолжает работать, несмотря на сложные условия и внешние санкции. Министр отметил, что российская экономика демонстрирует рост более чем на 4% и предложение сменить модель считает преждевременным. По его словам, ставка должна делаться на технологический суверенитет страны.

    С таким мнением Силуанов выступил в ответ на позицию главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая ранее подчеркнула, что ресурсы, позволявшие экономике России быстро расти в последние два года, во многом исчерпаны.

    Ранее глава Банка России заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития МаксимРешетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    19 июня 2025, 09:09 • Новости дня
    Иран объяснил повреждение больницы «Сорока» на юге Израиля при ракетном ударе

    Tекст: Александра Юдина

    Военная инфраструктура Израиля подверглась точному ракетному удару Ирана, в результате которого были поражены ключевые объекты в Гав-Яме на юге Израиля, сообщает агентство IRNA. Там отметили, что разведывательный центр расположен рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве, которая подверглась воздействию взрывной волны.

    Штаб киберкомандования армии Израиля – корпус C4I – и разведывательный центр израильских военных в Гав-Яме стали целью ракетных ударов Ирана, передает РИА «Новости».

    Агентство отметило, что в этих подразделениях находились тысячи военнослужащих, отвечающих за обработку разведданных и проведение киберопераций.

    Разведывательный центр расположен рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля. IRNA уточнило, что медицинское учреждение подверглось воздействию взрывной волны, однако серьезных повреждений не получило, а по военной инфраструктуре был нанесен точный удар.

    Между тем сообщается, что в результате обстрела более 30 человек пострадали и были направлены в больницы. Среди раненых два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие осколочные травмы. Служба скорой помощи Израиля сообщила, что дополнительные бригады оказывают помощь пострадавшим в других местах.

    Утром в четверг Иран выпустил около 20 ракет в сторону Израиля. Ракетный удар, нанесенный Ираном, привел к повреждению больницы «Сорока» в Беэр-Шеве.

    Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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