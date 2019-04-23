Поражение Порошенко связали с российской водкой

Израильский журналист Аншель Пфеффер считает, что одной из причин поражения действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах стал запрет на ввоз «любимой украинцами» российской водки.

По мнению журналиста, украинский лидер не смог решить наиболее важные для страны проблемы: побороть коррупцию, завершить конфликт в Донбассе, а также поднять экономику Украины, написал Пфеффер в газете Haaretz.

«Неспособность серьезно продвинуться в решении хотя бы одной из этих проблем усугубил тот факт, что Порошенко не смог заставить избирателей забыть: в торговле с Россией есть и его доля, в то время как украинцы больше не могут купить в местных магазинах любимую российскую водку. Все это положило конец его президентству», – цитирует журналиста РИА Новости.

По его мнению, эпоха таких политиков, как Юлия Тимошенко, заканчивается и они уйдут в прошлое. При этом победителя выборов Владимира Зеленского Пфеффер называет «консолидирующей и незапятнанной фигурой».

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Напомним, 21 апреля прошли выборы президента Украины. После обработки 99% протоколов лидирует Владимир Зеленский. Штаб Зеленского уже назвал первые законопроекты , которые планируется внести в Раду, а также пообещал наказание виновным в начале конфликта в Донбассе.

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