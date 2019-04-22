Рада собралась рассмотреть закон об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в четверг парламент может начать рассмотрение закона об импичменте президента.

Парубий отметил, что в Раде зарегистрировано сразу пять законопроектов об импичменте, и если в среду они будут поддержаны профильным комитетом парламента, то уже в четверг они могут быть включены в повестку дня для принятия решения, передает РИА «Новости».

Сейчас по конституции Украины импичмент может быть объявлен президенту в случае совершения им госизмены или другого преступления. Для этого в Раде должна быть создана временная следственная комиссия.

По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, затем нужны 300 голосов для решения об импичменте. Перед этим необходимо получение заключения Конституционного суда о законности процедуры и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.

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Штаб Зеленского ранее назвал первые законопроекты, которые будут внесены им в парламент Украины после инаугурации. Среди них в том числе законопроект об импичменте президенту.

По итогам обработки 99% протоколов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский побеждает с рекордным результатом – он набрал 73,21% голосов.

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