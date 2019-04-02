Шведские музыканты призвали к бойкоту «Евровидения» в Израиле

Свыше 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали в открытом письме бойкотировать песенный конкурс «Евровидении – 2019» в Тель-Авиве в связи с политикой израильских властей.

«Мы, шведские музыканты и деятели культуры, подписавшие это письмо, не можем молча смотреть на то, как Израиль использует международный музыкальный конкурс «Евровидение», чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа», – говорится в открытом письме, которое называется «Швеция должна сказать «нет» Евровидению в Израиле».

По мнению авторов опубликованного в газете Aftonbladet обращения, израильские нарушают основные права палестинцев. Подписавшие письмо музыканты и деятели культуры предлагают приостановить участие Израиля в культурном обмене, передает РИА «Новости».

Отмечается, что под открытым письмо подписались музыканты Юаким Тострём, Лав Антелл, Стефан Сундстрем, Микаэль Вье и другие.

Конкурс пройдет в Тель-Авиве в середине мая. Швецию должен представлять Йон Лундвик с песней Too Late for Love. Россию будет представлять Сергей Лазарев.

Напомним, над Украиной нависла угроза штрафа за отказ выступать на «Евровидении» в этом году. Такое решение украинская сторона приняла после того, как все победители отбора отказались участвовать в конкурсе в связи с жесткими политическими требованиями.